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Dünya Yunan medyası ağladı! Almanya karşı çıkıyor
Dünya

Yunan medyası ağladı! Almanya karşı çıkıyor

AB liderler zirvesi beklenirken Yunan medyası Almanya'nın Atina'nın Türkiye'ye yaptırım isteğine direniş gösterdiğini ve bu nedenle Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası başkanının istifa ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:18:00 -
Yunan medyası ağladı! Almanya karşı çıkıyor

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları zirvesinin ardından Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek liderler zirvesi bekleniyor.

Türkiye ile ilişkilerin masaya yatırılacağı zirve öncesinde Yunanistan'da büyük bir hayal kırıklığı var. Kathimerini gazetesi, dışişleri bakanları zirvesinde Yunanistan'ın önerilerine en yoğun direnişin Almanya'dan geldiğini yazdı.

Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkan Almanya'ya İtalya, İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan destek verdi.

Almanya'nın Türkiye'nin yanında durması Atina'da büyük tepki çekerken, bir istifa haberi de geldi.

Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası başkanı Michalis Mailis, 12 yıldır yürüttüğü görevden istifa ettiğini duyurdu. 30 yılı aşkın süredir organizasyonda yer alan Mailis'in dedesi, Yunan-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın kurucusu.

Kathimerini, Mailis'in Berlin yönetiminin yaptırımların önüne geçtiği ve silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini aktarıyor.

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