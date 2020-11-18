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Dünya Yunan medyası 3 ülkenin KKTC'yi tanıyacağını yazıp ulusal alarm çağrısı yaptı
Dünya

Yunan medyası 3 ülkenin KKTC'yi tanıyacağını yazıp ulusal alarm çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye ve Kapalı Maraş'a yaptığı ziyaretten rahatsızlığını yazan Yunan medyası şimdi de Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın KKTC'yi tanıyabileceğini söyleyerek ulusal alarm verilmesi gerektiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:14:00 -
Yunan medyası 3 ülkenin KKTC'yi tanıyacağını yazıp ulusal alarm çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretin etkileri devam ederken; Yunan Medyasından İnfognomonpolitics, Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın KKTC'yi tanıyabileceğini söyleyerek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın ulusal alarm vermesi gerektiğini yazdı.

Erdoğan'ın KKTC ziyaretinin yankıları

Türkiye'nin sınırın ötesindeki hamleleri, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs cephesini korkutmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ve Kapalı Maraş ziyaretini kışkırtıcılık olarak yorumlayan Yunan medyası şimdi de KKTC'nin 3 ülke tarafından tanınacağı korkusunu yaşıyor.

Yunan medyasının KKTC korkusu

Yunan medyasından İnfognomonpolitics isimli yayın organı, Türkiye'nin son dönemde yardımlarını esirgemediği Azerbaycan, Libya, Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini resmi olarak tanıyabileceğini yazdı.

Böyle bir durumda KKTC'nin, karşı önlemlerin yanı sıra bir üye devlet statüsünden ve Avrupa Birliği'nin nüfuz kullanımından yararlanabileceğini söyleyen yayın organı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ulusal çapta alarm vermeye çağırdı.

AB'ye çağrı

Ayrıca haberde Türkiye'nin uydusu olarak nitelendirilen Azerbaycan, Pakistan ve Libya'nın Kuzey Kıbrıs'ı resmi olarak tanımaması için, AB ile eşgüdümlü bir yasal koruma sağlanması gerektiği de ifade edildi.

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Yorumlar

Zeki TOKAT

Ne kadar anlamsız bir alarm!.. Sadece uykusuz kalırsınız, kervan yoluna devam eder.
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