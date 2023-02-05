  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan komutan: 2 yıl içerisinde Ege'de dengeler tamamen değişecek
Gündem

Yunan komutan: 2 yıl içerisinde Ege'de dengeler tamamen değişecek

Yunan basınının sıklıkla gündeme getirdiği ABD'den alınması muhtemel F-16'lar bir kez daha gündemlerindeydi. Türkiye'nin F-16'ları alması halinde Türk Hava Kuvvetleri'ni kaçınılmaz olarak güçleneceğini ifade eden Yunan komutan, "Ege'de 2 yıl içinde dengeler değişecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 12:17:00 -
Yunan komutan: 2 yıl içerisinde Ege'de dengeler tamamen değişecek

Bir Yunan gazetesine demeç veren Genelkurmay Başkan Yardımcısı Athanasios Papanikolaou, Yunanistan ile Türkiye ilişkilerini ve F-16'ları değerlendirdi.

Röportajın "Türkiye'nin sonunda F-16'ları alıp almayacağı ya da Eurofighters gibi başka çözümlere yöneleceği hususunda çok büyük tartışmalar var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna cevap veren Papanikolaou, "Türkiye bir NATO üyesi olarak elbette ki ittifakın kurallarına uygun bir biçimde donanmasını ve silahlı kuvvetlerini savaşa hazır tutmakla yükümlüdür." dedi

Konuşmasının devamında Papanikolaou F-16'ların verilip verilmeyeceğinin ise Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin verip vermeyeceğine bağladı.

Türkiye'nin ABD'ye baskı yapabildiğinin altını çizen Genelkurmay başkanı F-16'ların Türk Hava Kuvvetleri'ne entegre edilmesi zaman alıcı ve büyük zorluklar içeriyor sözlerine yer verdi.

Yaşanan gelişmelerle 2 yıl içinde Ege'deki tüm dengelerin değişeceğinin altını çizen Papanikolaou, "Bu süreç zamanla ve kademeli olarak değişecek. Ancak F-16'lar alınıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edilince gerçekleşmesi kaçınılmaz" açıklamasına yer verdi.

Türk savunma sanayiini de değerlendiren Papanikolaou,"Türk savunma sanayii özellikle son 20 yılda çok büyük atılımlar yaptı. Türk silah sisteminin yüzde 70 sistemi Türk savunma sanayiinden karşılanabiliyor. Ürettiği silah sistemleri de oldukça tatmin edici seviyede" ifadelerine bulundu.

Aynı zamanda Atina hükümetine de seslenen Papanikolaou, "Yunan savunma sistemlerinin Yunan halkının savunulması için alındığı hatırlanmalı. Başka ülkeler Ukrayna'ya silah göndermek istiyorsa göndersin; ancak Yunanistan'ın Rusya ile mükemmel ilişkileri olması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Sabah

Egeli ihracatçılar, 9 ülkeye tarım ihracatını 500 milyon dolara çıkaracak
Egeli ihracatçılar, 9 ülkeye tarım ihracatını 500 milyon dolara çıkaracak

Ekonomi

Egeli ihracatçılar, 9 ülkeye tarım ihracatını 500 milyon dolara çıkaracak

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Yerel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler kurtarıldı

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

Gündem

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

Bu kez Yunan değil! 'Türkiye o komşusuyla savaşabilir' diyen İsmail Hakkı Pekin uyardı: Durum kötüye gidiyor
Bu kez Yunan değil! 'Türkiye o komşusuyla savaşabilir' diyen İsmail Hakkı Pekin uyardı: Durum kötüye gidiyor

Gündem

Bu kez Yunan değil! 'Türkiye o komşusuyla savaşabilir' diyen İsmail Hakkı Pekin uyardı: Durum kötüye gidiyor

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Ege'de...
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Ege'de...

Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Ege'de...

Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler
Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler

Dünya

Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23