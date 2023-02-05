Yunan komutan: 2 yıl içerisinde Ege'de dengeler tamamen değişecek

Bir Yunan gazetesine demeç veren Genelkurmay Başkan Yardımcısı Athanasios Papanikolaou, Yunanistan ile Türkiye ilişkilerini ve F-16'ları değerlendirdi.

Röportajın "Türkiye'nin sonunda F-16'ları alıp almayacağı ya da Eurofighters gibi başka çözümlere yöneleceği hususunda çok büyük tartışmalar var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna cevap veren Papanikolaou, "Türkiye bir NATO üyesi olarak elbette ki ittifakın kurallarına uygun bir biçimde donanmasını ve silahlı kuvvetlerini savaşa hazır tutmakla yükümlüdür." dedi

Konuşmasının devamında Papanikolaou F-16'ların verilip verilmeyeceğinin ise Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya girmesine izin verip vermeyeceğine bağladı.

Türkiye'nin ABD'ye baskı yapabildiğinin altını çizen Genelkurmay başkanı F-16'ların Türk Hava Kuvvetleri'ne entegre edilmesi zaman alıcı ve büyük zorluklar içeriyor sözlerine yer verdi.

Yaşanan gelişmelerle 2 yıl içinde Ege'deki tüm dengelerin değişeceğinin altını çizen Papanikolaou, "Bu süreç zamanla ve kademeli olarak değişecek. Ancak F-16'lar alınıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edilince gerçekleşmesi kaçınılmaz" açıklamasına yer verdi.

Türk savunma sanayiini de değerlendiren Papanikolaou,"Türk savunma sanayii özellikle son 20 yılda çok büyük atılımlar yaptı. Türk silah sisteminin yüzde 70 sistemi Türk savunma sanayiinden karşılanabiliyor. Ürettiği silah sistemleri de oldukça tatmin edici seviyede" ifadelerine bulundu.

Aynı zamanda Atina hükümetine de seslenen Papanikolaou, "Yunan savunma sistemlerinin Yunan halkının savunulması için alındığı hatırlanmalı. Başka ülkeler Ukrayna'ya silah göndermek istiyorsa göndersin; ancak Yunanistan'ın Rusya ile mükemmel ilişkileri olması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Sabah