Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Töreni'nde Antik Yunan kıyafeti giren Uganda Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'ı ve yardımcısını geri çağırdı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

''Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.''

Yunan kıyafeti giydi

29 Ekim dolayısıyla Uganda'da resepsiyon düzenlenmişti. Resepsiyona Uganda'daki Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp ve yardımcısının Antik Yunan kıyafetiyle katılması dikkat çekmişti.