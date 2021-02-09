  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunan isim ‘Türkiye’nin gerisinde kaldık’ dedi ve çağrıyı yaptı
Dünya

Yunan isim ‘Türkiye’nin gerisinde kaldık’ dedi ve çağrıyı yaptı

Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Ankara'nın Atina'dan daha modern silahlara sahip olduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 11:22:00 - 2021-02-09 11:27:19
Yunan isim ‘Türkiye’nin gerisinde kaldık’ dedi ve çağrıyı yaptı

Son on yılda Türkiye'nin gerisinde kaldıklarını itiraf eden Yunanistan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Türkiye'ye karşı modern bir stratejiye ihtiyaçları olduğunu belirtti.

2004-2009 yılları arasında Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yapan Profesör Giannis Valinakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değindi. Yunan basınına konuşan Valinakis, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için istikşafi görüşmeleri olumlu karşıladığını belirtti.

Türkiye'nin sürekli genişleyen iddialar ortaya koyduğunu vurgulayan Valinakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin genişleyen pozisyonları karşısında sessizliğini koruduğunu ifade etti.

Türkiye'nin sahadaki ezici üstünlüğünün kaygı verici olduğunu söyleyen Valinakis, "Son on yılda biz geride kaldık, Türkiye ise büyük sıçramalar gerçekleştirdi. Türkiye karşısında güncel ve modern bir stratejiye ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bütün Türkiye'ye sesleniyorum' diyerek duyurdu! Savcı Sayan'dan flaş hamle
Gündem

'Bütün Türkiye'ye sesleniyorum' diyerek duyurdu! Savcı Sayan'dan flaş hamle

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine de..
Netanyahu: Beni de arayacak
Dünya

Netanyahu: Beni de arayacak

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ocak'ta ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın kendisini "sıra Ortadoğu'ya ..
Riyad sarsıldı! Son bir seçenekleri kaldı… Çok konuşulacak Türkiye detayı
Dünya

Riyad sarsıldı! Son bir seçenekleri kaldı… Çok konuşulacak Türkiye detayı

Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimini kazanmasıyla zaten sıkıntılı günler geçiren Riyad yönetimi, geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Suudi Arabista..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay