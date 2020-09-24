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Dünya Yunan Hava Harp Okulu'nda alarm verildi
Dünya

Yunan Hava Harp Okulu'nda alarm verildi

Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de provokasyonlarda bulunan Yunanistan'da koronavirüs tespit edilen Hava Harp Okulu'nda alarm verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:06:00 -
Yunan Hava Harp Okulu'nda alarm verildi

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi Yunanistan'da askeri okulu vurdu.

Yunan Hava Harp Okulu'nda alarm verildi

Yunanistan'da Hava Harp Okulu'nda 15 öğrenciye yapılan testlerde 4 öğrencide koronavirüs tespit edildi.

Yunanistan'da Hava Harp Okulu'nda koronavirüs tespit edilince alarm verildi. Yapılan testlerde 4 öğrencinin (Covid-19) testi pozitif çıktığı ifade edildi.

Vaka sayılarında meydana geşen artış nedeniyle okul yönetimi alarm verdi.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan bazı öğrenciler okulun özel olarak tasarlanmış karantina bölümünde, bazıları ise evlerinde karantinaya alındı.

Okul idaresi öğrencilerin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini açıkladı.

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