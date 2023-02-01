Yunan generalden çok konuşulacak itiraf: Türkiye bizi tüm dünyaya rezil etti

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Yunan General Paragioudakis, canlı bağlantı yoluyla katıldığı bir programda Yunan Ordusu'nun Kardak Krizi'nde büyük bir hezimet yaşadığını söyledi.

Türk Komandolarının Yunanistan'ı tüm dünyaya rezil ettiğini aktaran Paragioudakis, şu ifadeleri kullandı:

"Kriz Yunanistan'ın rezilliğiyle bitti. O adada gemi, asker ve bayrak olmayacak diyen Çiller'in iddiasını gerçekleştirdik. Holdbrooke adlı Amerikan elçisi aracılığıyla elde ettiğimiz tek şey bayrağımızı alıp gitmemiz oldu. Bu elbette küçük düşürücü ama en önemlisi bu durum gri bölgelerin başlangıcına neden oldu. Türkiye gri bölgeleri ortaya çıkardı."

Paragioudakis, "Adalarımızın ve adacıklarımızın egemenliğinin her gün Türkiye tarafından tartışıldığını görüyoruz. Bu yüzden Kardak vakasının bir aşağılama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.