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Gündem

Yunan gazetesinden dikkat çeken Ayasofya karikatürü

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Yunan Kathimerini gazetesi Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin faaliyetlerinden duyduğu acıyı hem de Ayasofya acısını yayınladığı bir karikatürle manşetine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:42:00 -
Yunan gazetesinden dikkat çeken Ayasofya karikatürü

Ayasofya'da ilk namaz heyecanı bugün. Danıştay kararı ile 86 yıl sonra müze saçmalaığı biten Ayasofya'da ilk namaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün cuma namazı ile icra edilecek.

Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etmişti.

Yunan'ın acısı

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Yunan Kathimerini gazetesi Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin faaliyetlerinden duyduğu acıyı hem de Ayasofya acısını yayınladığı bir karikatürle manşetine taşıdı.

Yayınlanan karikatürde Oruç Reis araştırma gemisinin adı Ayasofya olarak değiştirilirken, gemi üzerine Ayasofya Camii'nin yerleştirilmesi dikkat çekti.

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