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Gündem Yunan gazeteci Başkan Erdoğan'a sordu! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ne demek?
Gündem

Yunan gazeteci Başkan Erdoğan'a sordu! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, Yunan gazetecenin sorusuna çok konuşulacak cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 22:26:00 -
Yunan gazeteci Başkan Erdoğan'a sordu! 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunan gazeteciye tarihi cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan gazetecinin, 'Bir gece ansızın gelebiliriz ne demek? Yunanistan'a saldırıda bulunuruz mu demek istiyorunsuz' sorusuna da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz anladığınıza göre

Yunan gazetecinin sorusuna Başkan Erdoğan, ''Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun. Onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır. '' diye cevap verdi.

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