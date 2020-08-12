Yunan eski bakan Kotzias'dan tarihi Türkiye sözleri

Türkiye ile Libya tarafından yapılan anlaşmaya karşılık harekete geçen Yunanistan, Mısır ile deniz yetki sınırlandırılması anlaşması yaptı. Hukuk kurallarına aykırı olan anlaşma sonrası Türkiye, Navteks ilan etti. Bölgeye Oruç Reis gitti ve şu sıralarda sismik araştırma sürüyor.

Yunan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Atina ile Kahire yönetimi tarafından imzalanan anlaşmanın net bir anlamı olamdığını belirtti.

Kotzias, taslak metin ile son metin arasında farklılık olduğunu söyleyerek, “Yunanistan, Mısır’a taviz verdi. Anlaşmanın resmi geçerliliği bulunmuyor” dedi.

Anlaşmayı Ankara’nın kullanacağını öne süren Kotzias, “Dendias, Mısır’a neyi imzaladığını bilmeden gitti. Bu anlaşmadan hükümetin haberi sanırım yoktu” ifadelerini kullandı.

Rodos bölündü

Yunan gazetesi Aggeleos Athanasopoulou ise, Atina’nın Mısır ile yaptığı anlaşma ile Rodos’un bölünmesine izin verdiğini söyledi.