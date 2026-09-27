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Gündem Başkan Erdoğan'dan turizm mesajı: Hedef 65 milyar dolar
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Başkan Erdoğan'dan turizm mesajı: Hedef 65 milyar dolar

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Başkan Erdoğan'dan turizm mesajı: Hedef 65 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye'nin turizm gelirlerine ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, 2026'nın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde edildiğini belirterek, yıl sonunda bu rakamın hedefler doğrultusunda 65 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettiğini, yılın sonunda hedeflere uygun şekilde turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşılacağını aktardı.

Başkan Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız."

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