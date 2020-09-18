Yunan casustan olay çıkış: Erdoğan yaptığı operasyonlar ile almaya yemin ettikleri toprakları alıyor

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilanı ile başlayan gerilim devam ediyor. Türkiye meşru haklarını koruyacağını tüm dünyaya açık bir şekilde ilan ederken Avrupa Birliği'ni arkasına alan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan bölgede provokasyona devam ediyor.

Türkiye'yi sahillerine hapsetme planları yapan Yunanistan son olarak uluslararası anlaşmaları çiğneyerek adaları silahlandırmaya başladı. Bölgede yaşanan gelişmeler Yunan basınında ele alındı.

Yunan Casus Savvas Kalenderidis katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalenderidis, "Erdoğan bu zamana kadar yaptığı operasyonlar ile almaya yemin ettikleri toprakları ele geçiriyor. Irak'ta, Suriye'de İdlib'de. Türk ordusu buralarda birçok bölgeyi ele geçirdi. 1974 yılında Kıbrıs'ın yarısını aldıktan sonra şimdi adayı kuşattılar. Libya'da Mavi Vatan haritasını fiili olarak uyguladılar. Bunlar Türkiye'nin sahadaki adımları" dedi.