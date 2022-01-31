  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunan casustan çok konuşulacak sözler: Kardak Krizi Türklere Mavi Vatan'ın yolunu açtı
Gündem

Yunan casustan çok konuşulacak sözler: Kardak Krizi Türklere Mavi Vatan'ın yolunu açtı

Yunan Casus Savvas Kalenderidis, Kardak Krizi'nin Türkiye'ye Mavi Vatan'ın yolunu açtığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 20:15:00 - 2022-01-31 20:16:11

 yeniakit.com.tr 

Bir televizyon programına konuk olan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Ulusal egemenlik haklarımızdan vazgeçtik"

Her krizin Yunanistan'ı bir adım geri götürürken Türkiye'yi bir adım öne çıkardığını aktaran Kalenderidis, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Mavi Vatan dogması bizim bu hatalarımıza dayanıyor. Ulusal egemenlik haklarımızdan vazgeçtik. Kardak'ta ulusal egemenlikten geri çekildik ve şimdi Ege'nin yarısı ve Doğu Akdeniz'in tamamı Mavi Vatan dogmasına giriyor."

Yunanistan'ın ulusal egemenlik haklarını korumak konusunda aciz kaldığını ve Türkiye karşısında sürekli geri adım attığını ifade eden Kalenderidis, "Türkler Yunanistan'ın egemenlik haklarını rencide eden hareketler yapıyorlar" diye konuştu.

"Kardak'ta ulusal bir yenilgi aldık"

"Oruç Reis'in 100 gün boyunca Yunan kıta sahanlığı üzerinde yüzdüğünü gördük ve tepkisiz kaldık" diyen Kalenderidis, Türkiye'nin aksine Yunanistan'ın bölgede plansız olarak hareket ettiğini ve bu nedenle yenilgiye uğradığını söyledi.

Savvas Kalenderidis, Kardak Krizi'ni ise Yunanistan açısından "ulusal bir yenilgi" olarak yorumladı.

Yunan casustan bomba Türkiye itirafı: Bizi yendiler
Yunan casustan bomba Türkiye itirafı: Bizi yendiler

Gündem

Yunan casustan bomba Türkiye itirafı: Bizi yendiler

Yunan casustan çarpıcı açıklama: Dağlık Karabağ'da olanlar bizim de başımıza gelebilir
Yunan casustan çarpıcı açıklama: Dağlık Karabağ'da olanlar bizim de başımıza gelebilir

Gündem

Yunan casustan çarpıcı açıklama: Dağlık Karabağ'da olanlar bizim de başımıza gelebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay