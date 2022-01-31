Yunan casustan çok konuşulacak sözler: Kardak Krizi Türklere Mavi Vatan'ın yolunu açtı

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Bir televizyon programına konuk olan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Ulusal egemenlik haklarımızdan vazgeçtik"

Her krizin Yunanistan'ı bir adım geri götürürken Türkiye'yi bir adım öne çıkardığını aktaran Kalenderidis, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Mavi Vatan dogması bizim bu hatalarımıza dayanıyor. Ulusal egemenlik haklarımızdan vazgeçtik. Kardak'ta ulusal egemenlikten geri çekildik ve şimdi Ege'nin yarısı ve Doğu Akdeniz'in tamamı Mavi Vatan dogmasına giriyor."

Yunanistan'ın ulusal egemenlik haklarını korumak konusunda aciz kaldığını ve Türkiye karşısında sürekli geri adım attığını ifade eden Kalenderidis, "Türkler Yunanistan'ın egemenlik haklarını rencide eden hareketler yapıyorlar" diye konuştu.

"Kardak'ta ulusal bir yenilgi aldık"

"Oruç Reis'in 100 gün boyunca Yunan kıta sahanlığı üzerinde yüzdüğünü gördük ve tepkisiz kaldık" diyen Kalenderidis, Türkiye'nin aksine Yunanistan'ın bölgede plansız olarak hareket ettiğini ve bu nedenle yenilgiye uğradığını söyledi.

Savvas Kalenderidis, Kardak Krizi'ni ise Yunanistan açısından "ulusal bir yenilgi" olarak yorumladı.