Muhalefet Kur'an kurslarına hakaret eden şahsı kahraman ilan etti!

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e tepki gösterdiği için korumalarca dışarı çıkarıldığı iddia edilen şahsın olayına ilişkin gerçekler yeni görüntülerle ortaya çıktı.

Şahsın başkanı eleştirdiği için değil, Kur'an kurslarına yönelik ağır hakaretler savurduğu ve tüm uyarılara rağmen provokasyonunu sürdürdüğü belgelendi.

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaşanan ve bazı muhalif medya kuruluşları ile sosyal medyadaki troll hesaplar tarafından "Belediye Başkanını eleştiren partili yaka paça dışarı atıldı" şeklinde servis edilen olayın perde arkası tamamen farklı çıktı.

Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan "mağduriyet" algısı, ortaya çıkan yeni ve tam video kayıtlarıyla birlikte kısa sürede yerle bir oldu.

BAŞKAN GENÇ SAKİNLİĞİNİ KORUDU, ŞAHIS HAKARETE DEVAM ETTİ

Olay anına ait sansürsüz ve eksiksiz görüntülerde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kürsüde konuşma yaptığı esnada bir şahsın ayağa kalkarak sözünü kestiği görülüyor. İlk iddiaların aksine, şahsın belediye faaliyetlerini ya da başkanın şahsını eleştirmediği, doğrudan Kur'an kurslarına yönelik ağır hakaretler ve çirkin ifadeler sarf ettiği kayıtlara yansıdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, sözü kesilmesine ve hakaret içerikli ifadelere rağmen uzun süre sakinliğini korumaya çalıştığı ve salonu teskin etmek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

Hakaretler savuran şahsın, salondaki görevliler ve partililer tarafından defaatle uyarılmasına rağmen kışkırtıcı tavrını ısrarla sürdürdüğü ve geri adım atmadığı belirlendi.

Zorunlu Müdahale Yapıldı: Provokasyonun dozu artıp salondaki düzen tamamen bozulunca, şahıs koruma birimleri tarafından yaka paça salondan dışarı çıkarılarak uzaklaştırıldı.

MUHALİF MEDYANIN "ELEŞTİRİ" BALONU PATLADI

Olayın ilk anlarında bazı internet siteleri ve sosyal medya mecraları, video kaydının sadece son kısmını keserek "Başkanı eleştiren partiliye koruma zulmü" başlıklarıyla manipülasyona girişmişti. Ancak toplantının tamamını içeren ham görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte, olayın bir "eleştiri krizi" değil, doğrudan dini kurumlara yönelik bir hakaret ve sabote girişimi olduğu tescillenmiş oldu.