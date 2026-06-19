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Otomotiv Dacia’nın yeni elektrikli otomobili tanıtıldı
Otomotiv

Dacia’nın yeni elektrikli otomobili tanıtıldı

Yeniakit Publisher
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Dacia’nın yeni elektrikli otomobili tanıtıldı

Dacia, yüzde 100 elektrikli şehir otomobili Spring’in ikinci neslini tanıtıyor. Yeni modelin 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

Avrupa’da üretilen Yeni Dacia Spring, marka için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. 2021 yılında tanıtılan Spring, Avrupa genelinde yaklaşık 210 bin müşteriye ulaşarak erişilebilir ve pratik elektrikli mobilite anlayışının güçlü bir temsilcisi haline geldi. Dacia’nın temel değerlerine sadık kalan Yeni Spring; yüzde 100 elektrikli motoru, dört kişilik yaşam alanı ve günlük kullanıma uygun bagaj hacmiyle kullanıcıların ihtiyaç duyduğu temel özellikleri bir araya getiriyor.

Yenilenmeyi ve pozitif enerjiyi simgeleyen ilkbahardan ilham alan Spring ismi, modelin karakterini yansıtmaya devam ediyor. Yeni Dacia Spring ile marka, elektrikli mobiliteyi daha geniş kitleler için erişilebilir hale getirme hedefini sürdürüyor. Yeni modelin 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

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