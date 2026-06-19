Meşhur kızıl tilki yine ortaya çıktı! Piknikçileri haraca bağladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kars'ın en popüler vahşi yaşam sakini olan kızıl tilki piknik alanında yine sahneye çıktı. Vatandaşların ayaklarının dibine kadar sokulup ikramları kabul eden sevimli tilki, karın tokluğuna poz verdi. İnsanlara alışkın olmasına rağmen çevreyi kolaçan etmeyi bırakmayan kurnaz tilki, ziyafetin ardından ormanda izini kaybettirdi.
Kars'ta doğaseverlerin yakından tanıdığı kızıl tilki, bu kez Benliahmet Tren İstasyonu piknik alanında görüntülendi.
Kars'ta piknik yapmak için alanda bulunan vatandaşların yanına kadar gelen Dalton isimli tilki, zaman zaman insanların ayaklarının dibine kadar yaklaşarak dikkat çekti.
Kendisine atılan yiyecekleri yiyerek karnını doyuran tilki, kameralara yansıdı.
GÖZDEN KAYBOLDU
İnsanlara alışkın olduğu gözlenen Dalton'un, buna rağmen tedbiri elden bırakmadığı görüldü.
Vatandaşlara yaklaşmasına rağmen kızıl tilki, sürekli etrafını kontrol edip temkinli davrandı. Karnını doyurduktan sonra bir süre daha piknik alanında dolaşan Dalton, daha sonra çevredeki ağaçlık alana yönelerek gözlerden kayboldu.