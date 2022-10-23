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Gündem Yunan casustan çok konuşulacak itiraf: Türkiye'den geri kaldık
Gündem

Yunan casustan çok konuşulacak itiraf: Türkiye'den geri kaldık

Türkiye'nin "Tayfun Balistik Füzesi" hakkında konuşan Yunan Casus Savvas Kalenderidis, Türkiye'nin savunma sanayinde Yunanistan'ı geride bıraktığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:13:00 - 2022-10-23 17:14:06

 yeniakit.com.tr 

ROKETSAN firması tarafından geliştirilen "Tayfun Balistik Füzesi" geçtiğimiz günlerde karadan denize doğru yapılan test atışında 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu.

Yaşanan bu gelişme Türkiye'ye karşı provokasyon peşinde koşan Yunanistan'ı fena halde korkuttu. Yunan Casus Savvas Kalenderidis, katıldığı bir programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rakibi küçümsemenin tehlikeli olduğu kadar tehlikeli olan bir diğer şey rakibin gücünü abartmaktır. Bunu yaptığınızda karşı tarafa hizmet eden bir şey yapıyorsunuz. Kendi insanımıza psikolojik bir operasyon yapıyoruz" diyen Kalenderidis, Tayfun füzesi hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'den geri kaldık"

"Evet bu balistik füzenin test edilmesi önemli bir şeydir. Üstelik Türkiye'nin kendi savunma sanayisi tarafından geliştirilmiş olması da önemli bir gerçektir. Türkiye kendisine güven veren milli bir savunma sanayine sahip."

Hükümetlerin aldığı yanlış kararlar ve tercihler sonucu Yunan savunma sanayisinin işlevsiz hale gelerek çöktüğünü dile getiren Kalenderidis, "Artık günümüzde Türkiye'nin altında kaldık" dedi.

Kalenderidis, Türkiye'nin milli silahlarının Yunan kamuoyunda büyük paniğe yol açtığını itiraf etti.

Tayfun füzesinin menzilinin Yunan topraklarının tamamını kapsadığını ancak Yunan halkının paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen Kalenderidis, Yunan hava savunmasının güçlü olduğunu ve Tayfun Füzesini etkisiz hale getirebileceğini iddia etti.

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