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Aktüel Yunan casus MİT tarafından enselendi
Aktüel

Yunan casus MİT tarafından enselendi

"Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı" adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:00:00 - 2022-06-25 15:09:53
Yunan casus MİT tarafından enselendi

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye’ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ’ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP’nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

YUNANİSTAN, İYİCE AZITTI İYİ BİR DERSİ HAK ETTİLER YAKINDA ALACAKLAR.

su dusnan yunani pisman edelim artik! once suriye sonra navi vatan ve insaah BAGIMSIZ BATI TRAKYA TURK DEVLETI

.....tarihteki Bati Trakya Turk Devleti bayragini adalara dikmek guzelolur!
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