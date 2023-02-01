Yunan casus açıkladı: Hükümeti Türkiye hakkında uzun yıllar boyunca uyardık

yeniakit.com.tr

Yunan Casus Savvas Kalenderidis, canlı bağlantı yoluyla katıldığı bir programda Türkiye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İhracat rekorları kıran Türkiye'nin nasıl bu günlere geldiğini anlatan Kalenderidis, "2000'li yılların başında İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin ihracat stratejisinden bahseden 500 sayfalık bir belge hazırladı. Bu kitap bir şekilde elime geçti, tercüme ettim, okudum ve planlamanın mükemmelliğine hayran kaldım. Bunun sadece Türkiye'nin planlarını okumak için değil, aynısını bizim de yapmamız için yararlı olabilecek bir belge olduğunu düşündüm. Ben ve ortaklarım kitabı tercüme ettik. Bu kitabı hükümete teslim ettim ama eminim ki liderlerden kimse okuma zahmetine bile girmemiştir. Okuduğum belgeler Türkiye'nin ihracatının ulusal düzeyde nasıl gelişeceğinden bahsediyordu. Ve o zamanlar yani 2000 ve 2001 yılında Türkiye'nin ihracatı ve endüstrisi önemsizdi. Ama ikisi aynı anda geliştirildi" diye konuştu.

"Afrika pazarı Türklere kendi kendine açılmadı"

Türkiye'nin önemli stratejik planlamalar yaparak Afrika'ya açıldığını aktaran Kalenderidis, "Başka bir şeyi de bundan birkaç yıl sonra tekrar okudum. Bu çok gizli değildi bu arada. Türkiye'nin Afrika ile ilgili stratejik planlamasını okudum. Bu pazar (Afrika) onlar için kendi kendine açılmadı. Yunanistan diplomatik olarak küçülürken Türkiye bu dönemde büyüyor" dedi.

"Yunan hükümetini birçok kez uyardım"

"Türk devleti hem strateji hem zenginlik üreten bir devlettir" diyen Kalenderidis, Türkiye'nin savunma sanayii çalışmaları hakkında Yunan hükümetini bugüne kadar birçok kez uyardığını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin stratejik planlaması var, bu Yunanistan'ın sahip olmadığı bir şey. Biz hiçbir zaman buna sahip olamadık. Bunların hiçbiri tesadüfen veya kendi kendine olmadı ve Türkiye'nin emperyalist planlamasının parçası da değiller. Bunlar ulusal stratejik planlamanın bir parçasıdır. Bilmelisiniz ki Türk devletinde "devlet planlama yönetimi" diye bir hizmet vardır. İnanılmaz metinler var. Havacılık-uzay hakkında, otomobil endüstrisinin gelişimi hakkında... Her alan için bir şeyler var. Yunanistan'ı onlarca yıldır İHA'lar konusunda uyarıyoruz. Türkiye'yi Sinop havaalanında İHA ile ilk uçuşu yapmaya çalıştıkları günden beri izliyorum. İlk uçuşta başarılı olamamışlardı. 18 yıldır uyarıyorum. Bütün olanlar hakkında alenen uyarıyorduk ve hükümete bir şeyler yapmalarını söylüyorduk. Bakın Türkler neler yapıyor diyorduk. Yunanistan'da dış politika ve endüstriyel kalkınma konularında ulusal strateji eksik. Ve umarım bunun bedelini bir sonraki zaman diliminde ödemeyiz."