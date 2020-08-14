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Gündem

Yunan çaresiz kaldı! Modern haçlı ordusu kurulacakmış

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki başarılarını hazmedemeyen Yunanistan her fırsatta soluğu Avrupa Birliği’nde alıyor. İlan edilen son NAVTEX ile panikleyen Rumlar Türkiye karşıtı bir Avrupa filosu oluşturulacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 15:38:00 - 2020-08-14 15:43:34
Yunan çaresiz kaldı! Modern haçlı ordusu kurulacakmış

Türkiye’nin petrol arama gemisi son hızla görevine devam ederken Fransa’dan sonra Yunanistan da kudurmaya başladı. Son NAVTEX ilanıyla iyice çileden çıkan Yunanistan modern haçlı ordusu kurulacağını açıkladı.

Türkiye karşıtı Avrupa filosu kuruluyor

Doğu Akdeniz’de kendilerine destekçi arayan Yunan Bakan Hristodulidis, “Fransa’nın yanında tüm Doğu Akdeniz’e dağılacak AB üyesi başka ülkeleri de göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Fransa ile tatbikat yaptıklarını kaydeden Hristodulidis, Türkiye’ye karşı güçlü bir mesaj gönderdiğini öne sürerek, “AB’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" dedi. 

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Yorumlar

vaayy be

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