Yunan çaresiz kaldı! Modern haçlı ordusu kurulacakmış

Türkiye’nin petrol arama gemisi son hızla görevine devam ederken Fransa’dan sonra Yunanistan da kudurmaya başladı. Son NAVTEX ilanıyla iyice çileden çıkan Yunanistan modern haçlı ordusu kurulacağını açıkladı.

Türkiye karşıtı Avrupa filosu kuruluyor

Doğu Akdeniz’de kendilerine destekçi arayan Yunan Bakan Hristodulidis, “Fransa’nın yanında tüm Doğu Akdeniz’e dağılacak AB üyesi başka ülkeleri de göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Fransa ile tatbikat yaptıklarını kaydeden Hristodulidis, Türkiye’ye karşı güçlü bir mesaj gönderdiğini öne sürerek, “AB’nin bölgede başrol oynaması gerekiyor ancak maalesef bu böyle değil" dedi.