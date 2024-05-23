Yunan bile takdir ediyor! Merdan Yanardağ'dan Akıncı İHA hazımsızlığı

Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin hayatını kaybettiği helikopterin yerini bulan Akıncı İHA'yı hedef aldı. "Bu İHA özel sektörün, kar amacıyla yapılıyor, kimse milli diye yutturmaya kalkmasın." diyen Yanardağ, İran'ın 'Akıncı değil biz bulduk' iddialarına da arka çıkıp, "Akıncı'nın verdiği koordinat enkazdan 7 kilometre uzakta olduğu söylendi. Bulduğunu iddia edenler bize göstersin" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! "Aydın" olarak niteledi, selam gönderdi Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! "Aydın" olarak niteledi, selam gönderdi Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan Merdan Yanardağ'a bir destek daha! "Aydın" olarak niteledi, selam gönderdi" target="_blank">