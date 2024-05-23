Yunan bile takdir ediyor! Merdan Yanardağ'dan Akıncı İHA hazımsızlığı
Sözde gazeteci Merdan Yanardağ "Akıncı'nın verdiği koordinat enkazdan 7 kilometre uzakta olduğu söylendi. Bulduğunu iddia edenler bize göstersin" dedi.
Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin hayatını kaybettiği helikopterin yerini bulan Akıncı İHA'yı hedef aldı. "Bu İHA özel sektörün, kar amacıyla yapılıyor, kimse milli diye yutturmaya kalkmasın." diyen Yanardağ, İran'ın 'Akıncı değil biz bulduk' iddialarına da arka çıkıp, "Akıncı'nın verdiği koordinat enkazdan 7 kilometre uzakta olduğu söylendi. Bulduğunu iddia edenler bize göstersin" şeklinde konuştu.
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