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Dünya Yunan basınından Sakelaropulu'ya sert tepki: Adanın önemini ayaklar altına aldı
Dünya

Yunan basınından Sakelaropulu'ya sert tepki: Adanın önemini ayaklar altına aldı

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Rodos ziyaretinde giydiği "dağcılık ayakkabısı" ile alay konusu oldu. Sakelaropulu'ya tepki gösteren Yunan medyası, "Kutsal Ada'ya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı, adanın önemini ayaklar altına aldı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:12:00 -
Yunan basınından Sakelaropulu'ya sert tepki: Adanın önemini ayaklar altına aldı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Güney Eğe Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos'un daveti üzerine, On İki Ada'nın Yunanistan'a "ilhakının yıldönümünü" nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılmak üzere Rodos'u ziyaret etti.

Ziyarette giydiği ayakkabı ile alay konusu olan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Rodos'a gelişinde havalimanında Güney Ege Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Giydiği ayakkabı alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Rodos'ta müze ve benzeri tarihi yerleri ziyaret edecek, ardından törenlere katılacak. Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun ziyaretiyle ilgili olumsuz eleştirilere yer veren Yunan medyası, "Kutsal Ada'ya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı, adanın önemimi ayaklar altına aldı" ifadelerini kullandı.

 

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