Yunan basınından dikkat çeken analiz: Erdoğan kimseden korkmuyor!

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiyi kaleme alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapsamlı bir analiz yaptı.

Gazetede Papachelas imzasıyla yayınlanan analiz niteliğindeki makalede,Trump’ın dışişleri bakanlığı veya Pentagon (Savunma Bakanlığı) gibi kurumları dinlemediğini ve dolayısıyla Erdoğan ile kendi yöntemleriyle iletişim kurduğuna dikkat çeken Papachelas, “Bu ilişki garip bir şekilde Yunanistan’a yarıyordu. Trump’ın Yunan diasporasıyla ilişkileri geliştirmek gibi bir derdi yoktu ve ayrıca Ege ya da Kıbrıs nerede olduğunu bilmiyordu. Ona yakın olan Yunan göçmeni ABD’liler de bu konuları umursamıyordu. Bir diğer konu da ABD diplomasisinde değişim vardı. Protokol dengesi uygulanmıyordu. Eskiden dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan’a gidip, Türkiye’yi pas geçmesi düşünülemezdi” ifadesini kullandı.

Erdoğan kimseden korkmuyor

Fakat Joe Biden ile birlikte ABD açısından eski geleneklere geri dönüldüğünü ve Türkiye-Yunanistan arasında denge kurulduğuna dikkat çeken Yunan gazetesi, “Kapalı kapılar arkasında ABD’liler geleneksel müttefiklerine Erdoğan ile birlikte iyi geçinme yolları arıyor. Erdoğan’ın Trump’tan (ve elbette Putin’den de) korkuyordu ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i dinliyordu. Şimdi o kimseden korkmuyor ve Avrupa’da sağlam bir muhatabı da yok. Bu durum bölgede siyasi atmosfer ısınınca etkileyebilecek bir şey” yorumunu yaptı.