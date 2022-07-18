Yunan basınından çok konuşulacak iddia: Türkiye o savaş uçaklarını istedi

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti. Böylelikle Türkiye'ye F-16 satışı 2 şarta bağlanmıştı.

1) Biden'ın bu savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının ABD çıkarına olduğunu teyit etmesi;

2) Tedarik edilecek jetlerin, Yunan hava sahasını ihlal etmeyeceğinin garantisinin verilmesi.

Ta Nea: Rafale istediler

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Türkiye'nin bu gelişmeden sonra harekete geçtiğini iddia etti. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapılmış ve SAMP/T hava savunma sistemlerinin son durumu ele alınmıştı.

Ta Nea, SAMP/T dışında Türkiye'nin Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın almak istediğini yazdı. Ancak konuyla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Yunanistan'dan F-35 çıkarması

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret ederek ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşecek. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Panagiotopoulos'un ABD ile halihazırda hayli yüksek olan askeri işbirliğini daha da artırmayı planladığını belirtirken, ikilinin F-35'lerin alımını da görüşeceği belirtildi.

Atina F-35'leri istiyor

Yunanistan yömetimi, 20 adet yani bir filo F-35 savaş uçağı satın almak için, geçtiğimiz ay ABD'ye resmi talep mektubu göndermişti.

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, NATO zirvesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada bir F-35 hava filosu almak istediklerini ve ikinci bir filo için de opsiyonu bulunduklarını belirterek "Geçtiğimiz günlerde gönderdiğimiz talep mektubu bu sürecin bir parçasıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis uçakların teslimatının 2027-2028 içerisinde başlamasını beklediklerini belirtmişti.

Haber7