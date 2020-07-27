Yunan basınından çarpıcı itiraf: Savaşın kazananı Türkiye

Yunan haber sitesi To Vima'da Tania Bozaninou imzalı haberde Türkiye'nin Libya'da gösterdiği başarıya dikkat çekildi.

Türkiye kazandı

Türkiye'nin Suriye'de Esed rejimine karşı başarı kazandığını belirten Yunan basını, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Serrac'a verdiği destekle Libya'daki savaşı lehine değiştirdiğini belirtti.

Libya ordusu Türkiye'nin yardımıyla Sirte kapısına dayandı

Yunan basını, Libya ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin yardımıyla Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Trablus'daki Hafter saldırılarını püskürttüğünü ve Sirte kapısına dayandığını yazdı.

UMH ordusu sözcüsü: Sirte için talimat bekliyoruz

Askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlamasına kadar devam edeceğini vurgulayan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada, Sirte çevresindeki durumların planlandığı gibi gittiğini ve Libya ordusunun Yüksek Komutanının talimatını beklediklerini söyledi.

Kanunu'dan Sisi'ye yanıt

Kanunu, Cufra ve Sirte’nin "kırmızı çizgi" olduğunu söyleyip Libya’ya askeri müdahale sinyali veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi’ye yanıt vererek, "Sadece meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti kırmızı çizgileri belirtiyor" dedi. Kanunu ayrıca, "Zafer Yolları" askeri harekatını başlatmak için talimatları beklediklerini vurguladı.

Star.com.tr