3 yıl sonra rezil oldular! Cumhuriyet’in arşivi açıldı

Gazetenin geçmiş arşivini açarak sol-kemalist zihniyetin çelişkilerini sıralayan Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet gazetesinin yaptığı o övmeleri Madonna'ya yönelik ki... Bunların her birini aslında ayrıca solcu, emekçi geçinen, işçilik üzerinden kendisine algı operasyonu yürütüen sendika yöneticilerine de hatırlatalım. Ya Cumhuriyet gazetesi güya emekten yana, güya işçiden yana, dar gelirli insanlardan yana... Madonna'nın bir konserine acaba kaç lirayla gidiliyor bir soralım? O Madonna'nın konserine bir asgari ücretli gidebilir mi? Sizin sorununuz Madonna'yı dinletmek mi işçilere veya asgari düzeyde emekli maaşı alanlara?"

Deprem döneminde Ahbap Derneği'nin göklere çıkarıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, gündemdeki iddialara dikkat çekerek tepkisini şöyle sürdürdü:

"Dev sanatçı şu an nerede? Hortumdan, yolsuzluktan, hırsızlıktan, hatta kadın aldatmaktan... Hatta fuhuştan! Fuhuştan dolayı cezaevine şu an girdiğini söyleyemiyorum ama bir manken fuhuştan para kazandığını belirten bir manken, kendisiyle, Haluk Levent'le üç kere para karşılığı birliktelik yaşadığını kendisi itiraf ediyor."

Karahasanoğlu, gazetenin bugün yaşananlar karşısındaki sessizliğini ve Kızılay yerine alternatif oluşturma çabalarını ise şu sözlerle eleştirdi:

"Bugünkü Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında Ahbap yolsuzluğuyla ilgili tek kelime yazamamalarının arkasındaki sebepleri bir sorgulayalım. Haluk Levent'in yani milyonları toplayıp ondan sonra onları bahis veya kumar... Bildiğiniz kumar! Kumarda oynayan bir adamdan bahsediyoruz. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a yönlendirmesi ise iktidar yanlılarının tepkisini çekti. Biz dedik ki Kızılay'a yardım edin ya arkadaşlar, Kızılay çok daha bu işleri profesyonel yapıyor. Yanlışlık orada çok daha sınırlıdır."

Sözlerinin sonunda laikçi medyanın düştüğü durumu özetleyen Karahasanoğlu, gazetenin haber anlayışını şu ifadelerle mahkûm etti:

"Nerede sizin cumhuriyet devrimleriniz, nerede sizin kemalist devrimleriniz? Cumhuriyet gezetesinin bugün yazdığı, yarın gerçekler ortaya çıktığı zaman her biri tekzip edilecek haberlerdir."