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Spor Ali Koç Fenerbahçe maçını tribünden izledi
Spor

Ali Koç Fenerbahçe maçını tribünden izledi

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Ali Koç Fenerbahçe maçını tribünden izledi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Gornik Zabrze karşılaşmasını yerinde takip etti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Gornik Zabrze karşılaşmasını yerinde takip etti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın 1-0 kazandığı Şampiyonlar Ligi elemesindeki Gornik Zabrze karşılaşmasını yerinde takip etti.

 

LOCADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Ali Koç, müsabakayı locasında stat isim sponsoru ve iş insanı Hamdi Ulukaya ile birlikte izledi. Koç'a eski Fenerbahçe yöneticileri Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci de eşlik etti.

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