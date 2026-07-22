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Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

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Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

Çin otomotiv sektöründe uzun süredir devam eden fiyat savaşı, üreticilerin kârını neredeyse eritme noktasına getirdi.

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Foto - Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

Çin’de otomobil üreticileri yüksek satış hacmine rağmen kârlılıkta ciddi baskı altında.

#2
Foto - Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

Açıklanan verilere göre yaklaşık 100 bin yuanlık, yani 14 bin dolarlık bir otomobil satışından üreticinin elinde yalnızca 1.500 yuan kalıyor. Bu rakam da yaklaşık 210 dolarlık kâra karşılık geliyor.

#3
Foto - Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

Ocak-mayıs döneminde Çin otomotiv sektörünün geliri yüzde 1,4 artarak 4,2 trilyon yuana ulaştı. Buna karşın sektörün toplam kârı yüzde 19,8 gerileyerek 143,9 milyar yuana düştü. Böylece otomotiv üretim sanayisinin genel kâr marjı yüzde 3,4 olurken, doğrudan araç üretimindeki marj yüzde 1,5 ile dip seviyeye indi.

#4
Foto - Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, sektördeki kârın giderek araç üreticilerinden batarya, çip ve akıllı teknoloji şirketlerine kaydığına dikkat çekiyor. Otomobil markaları fiyat rekabeti nedeniyle araç başına sınırlı kazanç elde ederken, kritik parça ve teknoloji tedarikçileri daha güçlü kâr açıklamaya devam ediyor. Ham madde fiyatlarındaki artış da üreticilerin maliyet yükünü büyütüyor. Li Auto’nun yeni L6 modelinde yalnızca batarya, bellek ve işlemci kaynaklı ek maliyetin 14 bin yuanı aştığı belirtiliyor. Nio CEO’su William Li de ES8 modelinde üretim maliyetinin araç başına yaklaşık 20 bin yuan arttığını açıklamıştı.

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Foto - Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

Lityum fiyatlarındaki yükseliş ve batarya malzemelerine gelen zamlar, elektrikli ve hibrit araç üreticilerinin maliyet hesabını daha da ağırlaştırıyor. Bu tablo, Çinli üreticileri hem düşük fiyatla rekabet etmek hem de artan teknoloji maliyetlerini karşılamak zorunda bırakıyor. CAAM’a göre sektördeki agresif fiyat indirimleri artık satışları anlamlı ölçüde artırmıyor. Bu nedenle bazı üreticiler, maliyet baskısını hafifletmek için yeniden fiyat artışına yönelmeye başladı. Sektörde fiyat toparlanmasının henüz başlangıç aşamasında olduğu değerlendiriliyor. İç pazarda talep zayıf seyrederken, Çinli otomobil üreticileri ihracatta büyümeyi sürdürüyor. Haziran ayında araç ihracatı ilk kez aylık 1 milyon adedi aşarken, toplam ihracat yıllık bazda yüzde 27 arttı.

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Foto - Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

Çin iç pazarında tablo ihracat kadar parlak değil. En büyük 20 markadan yalnızca 8’i büyüme kaydederken, bayi stok endeksi 57,2 seviyesinde kaldı. Bu oran, sektör için risk eşiği kabul edilen 50 puanın üzerinde bulunuyor.

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