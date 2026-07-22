Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!

Lityum fiyatlarındaki yükseliş ve batarya malzemelerine gelen zamlar, elektrikli ve hibrit araç üreticilerinin maliyet hesabını daha da ağırlaştırıyor. Bu tablo, Çinli üreticileri hem düşük fiyatla rekabet etmek hem de artan teknoloji maliyetlerini karşılamak zorunda bırakıyor. CAAM’a göre sektördeki agresif fiyat indirimleri artık satışları anlamlı ölçüde artırmıyor. Bu nedenle bazı üreticiler, maliyet baskısını hafifletmek için yeniden fiyat artışına yönelmeye başladı. Sektörde fiyat toparlanmasının henüz başlangıç aşamasında olduğu değerlendiriliyor. İç pazarda talep zayıf seyrederken, Çinli otomobil üreticileri ihracatta büyümeyi sürdürüyor. Haziran ayında araç ihracatı ilk kez aylık 1 milyon adedi aşarken, toplam ihracat yıllık bazda yüzde 27 arttı.