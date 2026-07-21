Demre Noel Baba Festivali'nde “Ekümenik” rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet

Sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulunan Yaycı Paşa; “Bir belediye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tanımadığı ‘ekümenik patrik’ unvanını hangi yetkiyle kullanmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî hukukunda Fener Rum Kilisesi nin ekümenik statüsü yoktur. Buna rağmen devletin bir kurumu olan belediyenin bu siyasi iddiayı sahiplenmesi, sadece bir kelime tercihi değildir; Türkiye’nin yıllardır kararlılıkla savunduğu devlet politikasına aykırı bir tutumdur. Daha vahimi, bunu “Noel Baba Festivali” adı altında yapmalarıdır. Aziz Nikola’yı, Demre’nin tarihî ve kültürel mirasını tanıtmak başka; Fener Rum Kilisesi’nin uluslararası siyasi emellerine hizmet edecek görüntüler vermek bambaşka bir meseledir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TANIMADIĞI ‘EKÜMENİK’ SIFATINI NEDEN KULLANDINIZ?”

“Fener Rum Kilisesi’nin yıllardır ‘ekümeniklik’ iddiasını kullanarak uluslararası hukukun üzerinde bir statü elde etmeye çalıştığı bilinmektedir” diyen Cihat Yaycı şunları söyledi: “Bu iddia dinî değil, aynı zamanda siyasi bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumu, hiçbir belediyesi bu projeye bilinçli ya da bilinçsiz şekilde destek olamaz. Demre Belediyesi’ne soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı ‘ekümenik’ sıfatını neden kullandınız? Bu ifadeyi kullanırken Dışişleri Bakanlığı’nın ve devletin resmî politikasından haberiniz yok muydu? Yoksa Türkiye’nin tutumunu yok saymayı mı tercih ettiniz? Devlet kurumlarının görevi, Türkiye’nin egemenlik haklarını tartışmalı hâle getirecek çevrelere meşruiyet kazandırmak değil; devletin hukukunu ve millî menfaatlerini korumaktır. Millî meselelerde gaflet de mazeret değildir, cehalet de. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tezlerine aykırı hareket eden herkes, bunun hesabını kanunlar önünde ve Türk milleti vicdanında vermek zorundadır.”