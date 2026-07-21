  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel’e yol göründü YKS’de imam hatipli şampiyon: İHL nesli başarıdan başarıya koşuyor Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de “Ahbap”mış! Rüşvet çarkının altından yine Ağbaba çıktı! Yolsuzluk ‘sistem’i İzmit’e uzandı Ege ve Meriç sınırında kirli tezgah: Atina Türkiye korkusuyla İsrail füzelerine sarıldı Bir CHP’li İstanbul klasiği! Metrobüste yangın Dünya şokta! İran, Amazon'u vurdu! Beşiktaşlıların uykusu kaçacak! O Türk kulüp Salah için devreye girdi! Son dakika! YKS sonuçları açıklandı! İşgalin yeni adı: Sarı Hat!
Gündem Demre Noel Baba Festivali'nde “Ekümenik” rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet
Gündem

Demre Noel Baba Festivali'nde “Ekümenik” rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Demre Noel Baba Festivali'nde "Ekümenik" rezaleti! CHP’li belediyenin paylaşımı gaflet değilse ihanet

CHP'li Fahri Duran başkanlığındaki Demre Belediyesi’nin Fener Rum Patriği Bartolomeos’u “Ekümenik” olarak gösteren paylaşımı büyük tepki çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımadığı ekümenlik ünvanını hadsizce kullanan CHP'li belediyeyi sert sözlerle eleştiren E. Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı; “Demre Belediyesi’nin yaptığı paylaşım kabul edilemez” dedi.

Sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulunan Yaycı Paşa; “Bir belediye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tanımadığı ‘ekümenik patrik’ unvanını hangi yetkiyle kullanmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî hukukunda Fener Rum Kilisesi nin ekümenik statüsü yoktur. Buna rağmen devletin bir kurumu olan belediyenin bu siyasi iddiayı sahiplenmesi, sadece bir kelime tercihi değildir; Türkiye’nin yıllardır kararlılıkla savunduğu devlet politikasına aykırı bir tutumdur. Daha vahimi, bunu “Noel Baba Festivali” adı altında yapmalarıdır. Aziz Nikola’yı, Demre’nin tarihî ve kültürel mirasını tanıtmak başka; Fener Rum Kilisesi’nin uluslararası siyasi emellerine hizmet edecek görüntüler vermek bambaşka bir meseledir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TANIMADIĞI ‘EKÜMENİK’ SIFATINI NEDEN KULLANDINIZ?”

“Fener Rum Kilisesi’nin yıllardır ‘ekümeniklik’ iddiasını kullanarak uluslararası hukukun üzerinde bir statü elde etmeye çalıştığı bilinmektedir” diyen Cihat Yaycı şunları söyledi: “Bu iddia dinî değil, aynı zamanda siyasi bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumu, hiçbir belediyesi bu projeye bilinçli ya da bilinçsiz şekilde destek olamaz. Demre Belediyesi’ne soruyorum: Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı ‘ekümenik’ sıfatını neden kullandınız? Bu ifadeyi kullanırken Dışişleri Bakanlığı’nın ve devletin resmî politikasından haberiniz yok muydu? Yoksa Türkiye’nin tutumunu yok saymayı mı tercih ettiniz? Devlet kurumlarının görevi, Türkiye’nin egemenlik haklarını tartışmalı hâle getirecek çevrelere meşruiyet kazandırmak değil; devletin hukukunu ve millî menfaatlerini korumaktır. Millî meselelerde gaflet de mazeret değildir, cehalet de. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî tezlerine aykırı hareket eden herkes, bunun hesabını kanunlar önünde ve Türk milleti vicdanında vermek zorundadır.”

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’dan önemli uyarı: Gaflete düşmemek gerek
Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’dan önemli uyarı: Gaflete düşmemek gerek

15 Temmuz

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’dan önemli uyarı: Gaflete düşmemek gerek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'
Gündem

Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'

Bolu'da görülen cinsel saldırı davasının ilk duruşmasında müşteki Öznur Çağalı'nın ifadeleri 'ahlaksızlığın bu kadarına da pes' dedirtti. Ça..
Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!
Gündem

Gizemli çanta, 3 kg altın rüşvet itirafı, "Öldürsem doymam" tehdidi... Fatma Kaplan Hürriyet soruşturmasında şok detaylar!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakın iş insanı Turgut Koç’un "3 kilo altın rüşvet" itirafıyla sarsılan CHP'li İzmit Be..
Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!
Gündem

Kapatılan hesabından 'veda' başlıklı yazı yayınladı! Rezaletlerimi itiraf ediyorum sevilecek yanım yok!

X hesabına erişim engeli getirilen Haluk Levent, hesabı kapanmadan önce yayımladığı açıklamayla hakkındaki iddialara yanıt verdi. “Veda Önce..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23