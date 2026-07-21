Fenerbahçe avantajı kaptı: Tur Polonya'ya kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’de Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi ağırladı. Chobani Stadyumu'nda taraftarının yoğun desteğiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak tur için avantajı cebine koydu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollü 37. dakikada Anderson Talisca serbest vuruştan kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe üst tura yükselmek adına deplasmanda oynayacağı rövanş öncesi avantaj elde etti. Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.