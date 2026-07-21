İstanbul Valiliği'nden uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın: Hafta boyunca sürecek!

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 22 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batı ilçeleri olan Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK

Açıklamada, akşam saatlerinden itibaren yağışların il geneline yayılmasının, 23-26 Temmuz tarihleri arasında ise İstanbul genelinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesinin tahmin edildiği ifade edildi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla, cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak şekilde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşeceği belirtildi. Valilik, sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.