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Gündem Yunan basınında Türkiye korkusu! Böyle duyurdular
Gündem

Yunan basınında Türkiye korkusu! Böyle duyurdular

Türkiye'nin Yunanistan ile savaşa hazırlandığını iddia eden Yunan basını "Yunanistan'ın bu duruma düşmesi gerçekten çok tatsız. Erdoğan'ın hedefi de buydu. Türkiye'ye karşı kaybettik" yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:37:00 -
Yunan basınında Türkiye korkusu! Böyle duyurdular

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ediyor. Türkiye meşru haklarını sonuna kadar koruyacağını tüm dünyaya ilan ederken Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan hukuksuz ve provokatif girişimlerini sürdürüyor.

Bölgede iki ülke arasında yaşanan son gelişmeler Yunan basınında ele alındı. Türkiye karşısında çaresiz kaldıklarını itiraf eden Yunan basını, "Yunanistan'ın bu duruma düşmesi gerçekten çok tatsız. Erdoğan'ın hedefi de buydu" ifadelerini kullandı.

Son gelişmelerle birlikte Yunanistan'ın artık Türkiye'nin ilk hedefi haline geldiğini belirten Yunan basını, "Bu son derece tehlikeli" dedi. Türkiye'nin Yunan karasularını ihlal ettiğini iddia eden Yunan basını Ankara'nın bölgedeki hamlelerinden ciddi endişe duyduklarını aktardı.

Türkiye'nin deniz hukukunu umursamadığını ve bu durumun kendileri için "sinir bozucu" olduğunu belirten Yunan basını, "Türkiye'ye karşı kaybettik" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Meis Adası'na girmesinden büyük korku duyan Yunan basını "Umarım Türkiye sözde araştırmasını Meis'e yaklaştıracak bir hamle yapmaz. Onların yasadışı araştırmaları bizim egemenlik haklarımızın ihlali. Kıta sahanlığımızdan 6 mil içeri gelirlerse o zaman farklı bir girişimden bahsedeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimlerine izin vermemesi gerektiğini kaydeden Yunan basını, Türkiye'nin kendileri ile savaşa hazırlandığını iddia etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin beraberindeki donanma ile birlikte kendi sınırlarında araştırma yaptığını söyleyen Yunan basını şunları kaydetti:

"Oruç Reis'in bayrak göstererek çalışma yapması can sıkıcı. Şimdiye kadar olanlardan anlaşılan Yunanistan kıta sahanlığı ve Yunan halkının egemenliğinin ihlalidir. Bu yasadışı ve hukuka aykırı bir eylemdir. Sanki tüm denizler onlarınmış gibi kendilerinde bu hakları görüyorlar. Türkiye 'ben ihlal ederim ama kimse beni canavar olarak göremez' diyor. Bize diyorlar ki adalardan askerlerinizi arındırın."

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Yorumlar

hizipsavar

mal yunanlılar o kadar boşa para harcayacağınıza egeyi barış gölü yapın türkiğye ile ortak olun kaybetmeden kaznın. en zor zamanınzada ab size ne yap tı ne çabuk unuttnuz. bağımsızlığınızı kazanın yıllaraca türkelr ve yunanlar beraber yaşadı. savaş çıksa ne olacak artık dünyada savaşlarda toprak alma verme işi bitti.
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