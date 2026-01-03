Yunan basını, milli seyir füzesi GEZGİN'i mercek altına alarak Tomahawk benzetmesinde bulundu.

Yunanistan, Türkiye’nin savunma sanayideki atılımlarını yakın markaja alırken manşetlerine taşımaya devam ediyor.

Atina merkezli Defence Point “Türkiye, kendi Tomahawk füzesini geliştiriyor” başlıklı haberinde Ankara’nın milli seyir füzesi GEZGİN için çalışmalarını sürdürdüğü aktardı. Haberde “Türklerin geliştirdiği bu füze, yüksek hassasiyetle hedefleri vurma kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Ayrıca stratejik bağımsızlığın artırılmasında kritik bir rol üstlenecek” ifadeleri kullanıldı.

GEZGİN’in Türkiye’nin uzun menzilli saldırı kabiliyetini güçlendirerek bölgesel dengelerde kritik bir üstünlük sağlayabileceğine dikkat çekilen haberde “Füzenin geliştirme ve test süreçleri halen devam ediyor, ancak yapılan analizler ve savunma uzmanlarının değerlendirmeleri Türkiye’nin savunma alanında büyük bir sıçrama yaptığını gösteriyor” denildi.

Defence Point, füzenin menzilinin resmi olarak açıklanmadığını, ancak çeşitli kaynakların 1.000 kilometreden fazla, bazı tahminlerin ise 1.400-1.600 kilometre olduğunu aktardı. Haberde “GEZGİN, uzak mesafelerden yüksek doğrulukla hedefleri vuracak şekilde tasarlandı. Bu özellik, Türkiye’nin bölgesel ve stratejik caydırıcılık kapasitesini ciddi şekilde artıracak” değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde “Savunma uzmanları, GEZGİN’in özellikle hassas vuruş gerektiren kritik hedefler için ideal bir sistem olduğunu belirtiyor. Füzenin Ankara’nın teknolojik bağımsızlığını pekiştirdiği ve ülkenin savunma sanayindeki yetkinliğini gözler önüne serdiğinin altı bir kez daha çiziliyor” denildi.

Defence Point’e göre Türkiye’nin geliştirdiği bu milli sistem, yalnızca savunma kabiliyetini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda stratejik anlamda ulusal güvenliği güçlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor. Türkiye, GEZGİN ile sahada etkinliği yüksek ve güvenilir bir güç simgesi sunmayı hedefliyor.

Son olarak haberde “GEZGİN’in menzil ve hassasiyet açısından sunduğu avantajlar, Türkiye’nin bölgesel denklemlerdeki gücünü pekiştirecek. Füzenin geliştirilmesi, savunma sanayisinde yerli üretim ve bağımsız teknoloji hedeflerinin ne kadar kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor” denildi.

GEZGİN Seyir Füzesi, Müşterek Seyir Füzesi Projesi kapsamında TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilmekte. Füzeye yönelik çeşitli testler başarıyla tamamlanırken, Aksaz’da gerçekleştirilen Kapsüllü Gezgin Kütle Eşdeğer Atışları da TÜBİTAK SAGE’nin tasarladığı ve ürettiği Denizaltı Test Altyapısı (DATA) kullanılarak başarıyla gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra, GEZGİN’in Roketsan tarafından geliştirilen MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi ile entegrasyon çalışmaları sürüyor. Füzeye ilişkin analizler, GEZGİN’in kara, hava, deniz ve denizaltı platformlarında kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, daha önce F-16 ÖZGÜR Platformu tanıtım videosunda, GEZGİN’in gelecekteki silah sistemleri arasında yer alacağı gösterilmişti.