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Yunan Başbakan'dan küstah 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için küstah bir mesaj yayınladı. Taze Başbakan, Rumları unutmadık açıklaması yaparken Türklere yapılan katliamları dile getiremedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:05
Yunan Başbakan'dan küstah 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı

Yunanistan'da Başbakanlık makamı değişti, ancak Türkiye karşıtlığı halen devam ediyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılı ülkemizde ve yavru vatanda anma törenleriyle kutlanırken, Yunanistan'da Türk karşıtlığı olarak karşılık buluyor.

Yunanistan'ın taze Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıslı Rumları unutmadık mesajı yayınladı.

"Unutmadık"

Başbakan Miçotakis, 1974 Barış Harekatına ilişkin, KKTC'nin bulunduğu kısımdan kan akan bir harita paylaşırken, mesaj olarak da "45 yıl önceki işgal sırasında, mağdurları ve Kıbrıslı kurbanları unutmadık. Daima Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız”. mesajı yayınladı.

Miçotakis, EOKA ve Makaryos'un Kıbrıslı Türkleri katletmesine ilişkin en ufak bir cümle dahi kurmadı.

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:05
  1. Kiryakos Miçotakis
  2. Kıbrıs Barış Harekâtı
  3. Yunanistan

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  • ahmetahmet8 dk önce
    beyinsiz oldugu kadar nankör bunlar... Kibris Baris Harekati ile hem kibris Turklerini Nikos Sampdon/Makariosun katliamlarinin devam etmesi onlendi, hem Terorist EOKA-B nin ENOSIS/YunanKibris hayaline son verdik, hem de Yunanistandaki Darbeci Cuntanin devrilmesine vesile olarak yunana demokrasi getirdik, darbecilerden kurtardik....bizim darbecileri/teroristleri koruyarak tesekkur ediyor, kibristaki Muratli, Akincilar KOYLERINDETOPLU KATLIAMLAR kaatil RUM/YUNAN teroristlerin yuzlerce sivil Turku katletmelerinin hesabini vermediler... diger AB uyesi soykirimci/katliamcilarin yaptigi gibi!! UNUTMADIK

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