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Dünya

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah Ayasofya tehdidi: Böyle cevap vereceğiz

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonrası yeniden ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan Türkiye'yi hedef alan yeni bir açıklama geldi. Haddini aşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'ye mümkün olan tüm kanallardan cevap vereceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:53:00 - 2020-07-14 19:18:13
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah Ayasofya tehdidi: Böyle cevap vereceğiz

Danıştay 10. Dairesi'nin, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili Yunanistan'dan küstah bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açma kararını "gereksiz ve dar görüşlü" hareket olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği'ne yaptırım çağrısı

Miçotakis ayrıca, Avrupa Birliği'ne Ankara'nın Akdeniz'deki petrol aramalarına daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında da bulundu.

"Türkiye'ye mümkün olan tüm kanallardan cevap vereceğiz"

"Türkiye geriye doğru attığı bu adım ile batı dünyası ve batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor" diyen Miçotakis, Ayasofya ile ilgili olarak da "Türkiye'nin bu gereksiz ve dar görüşlü adıma Yunanistan mümkün olan tüm kanallardan yanıt verecek" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.

İlk namaz 24 Temmuz'da kılınacak

Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Cami'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

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Yorumlar

Cino

Siz alışıksınız sırtlan sürüsü gibi bir araya geldikten sonra saldırırsınız
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Ziya

Vermezsen s....siniz buyurun bekliyoruz durun daha bu başlangıç almak icin adalar ve kıbrıs rum kesimi var sırada bekle gör
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