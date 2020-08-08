Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik

Türkiye ile Libya'nın deniz sınırı anlaşmasını iptal etmek için her yolu deneyen Yunanistan'ın son hamlesi Mısır ile anlaşmak oldu.

Mısır ile Yunanistan'ın sözde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, anlaşmayı "15 yıllık milli bir başarı" olarak tanımladı.

Miçotakis, Rodos'ta Türkiye'ye göndermede bulunduğu açıklamada, Mısır ile Yunanistan'ın yaptığı anlaşmanın Doğu Akdeniz ülkelerine bir mesaj olduğunu vurguladı.

Yunan lider Miçotakis açıklamasında “Diplomasi, uluslararası hukuka uygun çalıştığı zaman sonuç getirebilir. Ve nihayetinde halkların uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını ve herhangi bir anlaşmazlığın barışçıl çözümünü garanti eden tek şey uluslararası hukuktur. Ve bu mesajın daha geniş Doğu Akdeniz bölgesindeki tüm ülkeler tarafından duyulacağına inanmak istiyorum. Dünkü önemli gelişme, kuşkusuz daha geniş bir bölgede barış, istikrar ve meşruiyet damgası vuruyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik"

Sözde anlaşmanın ulusal çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Miçotakis "Bu anlaşma, İtalya ile birkaç hafta önce imzaladığımız anlaşma gibi deniz hukukuna dayanıyor. İki meşru ülke hükümetleri arasında imzalandı. Adalarımızda kıta sahanlığı ve deniz bölgelerindeki egemenlik haklarını tanıyor" dedi.

Türkiye ile Libya'nın Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını iptal ettiklerini iddia eden Miçotakis, "Türkiye ile Trablus yönetimi arasındaki gibi yasadışı anlaşmaları da etkili bir şekilde iptal ediyor" sözlerini sarf etti.