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Dünya

Yunan başbakan Ayasofya'daki namaz sonrası çılgına döndü! Miçotakis'ten küstah açıklama

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması sonrası Yunanlılar çılgına döndü. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" diyerek skandal bir çıkış yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:08:00 - 2020-07-24 20:23:40
Yunan başbakan Ayasofya'daki namaz sonrası çılgına döndü! Miçotakis'ten küstah açıklama

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya üzerinde Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti. Türkiye'yi "baş belası" olarak nitelendiren Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" iddiasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 24 Temmuz 2019 tarihinde, yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün ve demokratik yönetime dönüşün 46. yıl dönümü programında konuştu.Reuters'ın haberine göre, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte bugün resmen ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulanan Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yönelik küstah sözler söyledi

Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullanarak "baş belası" olarak nitelendiren Miçotakis, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de "21. yüzyıl uygarlığına hakaret" olarak adlandırdı.Ayasofya'nın ibadete açılmasını tepkiyle karşılayan Yunanistan'da bugün kiliselerde çanlar çalındı.

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Yorumlar

Alp

YARANIZ DERİN, ACINIZ BÜYÜK OLSUN MİÇO...
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osmanlı

KILIÇ I GÖRDÜN DEĞİLMİ ?
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