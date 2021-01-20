Yunan bakandan girit tahriki

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası’nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi. Dendias, Yunanistan’ın İyon Denizi’nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı mecliste konuştu. Başbakan Miçotakis’in aylar öncesinde Girit’te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, “Bu, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit’in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz” dedi.

Dendias, Yunanistan’ın kara sularını genişletmesi konusunda sınırdaş ülkeler ile müzakere etmek zorunda olmadığını iddia ederek, “Yunanistan’ın kıta sahanlığı tezi, Maniatis kanunu ile ifade edilmektedir. Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır” derken karasularının müzakere edilmeyeceğini bunun egemenlik meselesi olduğunu ileri sürdü.