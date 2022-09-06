Yunan Bakan, Fransa'dan cesaret aldı: Kim fetih hayali kuruyorsa...

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bölgede sükunet istediklerini belirterek, Türkiye ve Yunanistan’ın birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina’da bir araya gelen Colonna, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yunanistan ile ikili ilişkiler ve Fransa’nın bölgesel gelişmelere yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa endişeli

Colonna, dün Türkiye’ye yaptığı ziyarete değinerek, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde artan gerginliğin Fransa’yı endişelendirdiğini söyledi.

Fransa’nın, tehdit ve egemenliklerine karşı ihlal olması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni desteklemeye devam edeceğini savunan Colonna, "Herhangi bir gerginlik tırmanışından kaçınmak için (durumu) büyük bir dikkatle takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Gerginliğe ihtiyaç yok

Colonna, kimsenin gerginliğin tırmanmasını istemediğini belirterek, “Bölgenin gerginliğe ihtiyacı yok. Bölgenin sükunete ve karşılıklı saygıya ihtiyacı var.” diye konuştu.

Yunanistan'a destek verecek misiniz? Sorusu

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artması halinde Fransa’nın Yunanistan’a nasıl bir destek vereceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Colonna, Yunanistan ve Fransa’nın 2021’de imzaladığı Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı anımsattı.

21. Madde bunu tarif ediyor

Colonna, böylesi bir durumun oluşmaması için ellerinden geleni yaptıklarını savunarak, “Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladık ve 21. Madde tam da bu durumu tarif ediyor. Buna göre, her iki tarafın da, taraflardan birinin ülkesinde bir silahlı saldırı olduğu fikrinde mutabık kalması halinde karşılıklı dayanışma söz konusu.” dedi.

Yunan Bakan Fransa'dan cesaret aldı

Türkiye’nin Yunanistan’ı tehdit ettiğini ileri süren Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise “Her kim saldırı ve fetih hayali kuruyorsa, üç dört kere düşünmesini tavsiye ederim. Vatanımızı, toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumaya muktediriz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan rest çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.