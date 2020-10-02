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Dünya Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:43:00 -
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Macaristan, işgal altında bulunan Karabağ’da yaşanan çatışmalara ilişkin Azerbaycan’a destek mesajı verdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Macar bakan yaptığı açıklamada, ‘Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğine destek veriyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu eş başkanları görüşmesinde bir neticeye varılmasını ummaktayız’ dedi.

 Szijjarto, AB ve Türkiye arasında vize serbestisi konusuna ilişkin de konuşarak, "Ülkelere boşuna şartlar öne sürülmemeli. Aynı şekilde bütün şartları yerine getiren ülkelere ek şart sunmamalıyız. Bu kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan çatışması

27 Eylül sabahı Ermenistan’ın saldırıları sonrası başlayan çatışmalarda Ermeni ordusu büyük kayıplar verdi. Ermenistan ordusu, bölgede sivilleri hedef almaya devam ediyor.

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