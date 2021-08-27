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Dünya Yunan askerleri Türk balıkçılara saldırdı!
Dünya

Yunan askerleri Türk balıkçılara saldırdı!

Aydın'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin taşlı ve plastik mermili saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 11:49:00 -
Yunan askerleri Türk balıkçılara saldırdı!

Didim iskelesinden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı.

Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan alarak balıkçılara plastik mermi yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı.

Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motoruna sarıp bozmaya çalışırken sözlü ve el hareketleriyle de tacizde bulundu. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yunan askerlerinin balıkçı teknesine attığı yumruk büyüklüğündeki taşlar da balıkçılar tarafından kameraya alındı.

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Yorumlar

Mehmedi

Elleri armut mu topluyordu balıkçılarda gavur yunana taş atsaydı yemedimi korkaklar utanmadanda kameraya çekiyorlar üç beş yunan gavuruna papuç bırakan korkaklar..
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