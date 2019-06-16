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‘Yunan' aşığı Mudi! Bu seçimde de ‘Dost’una çalışıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Türkiye'nin notunu Ba3'ten B1'e düşürmesi ve görünümünü de negatif olarak belirlemesi büyük tepkiye yol açtı.

16 Haziran 2019 Pazar 16:43
‘Yunan' aşığı Mudi! Bu seçimde de ‘Dost’una çalışıyor

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi Türkiye'nin notunu Ba3'ten B1'e düşürmesi ve görünümünü de negatif olarak belirlemesine tepkiler devam ediyor.

Dış ticaret açığında tarihi rakamları yakalayan, cari açığını sıfıra doğru yönlendirmiş Türkiye’nin “ödemeler dengesi” sebebiyle notunu indirmesi akıllara ziyan bir durum olduğunu belirten ekonomi uzmanı Sedat Yılmaz, “Yaklaşık bir yıl önce… Aylardan Şubat… Moody’s, sadece Avrupa Birliği’ne 315 milyar euro, IMF’ye 9,4 milyar euro borcu olan ve GSYH’si 200 milyar dolar ı aşamayan Yunanistan’ın kredi notunu, ne olduysa Caa2’den 2 kademe artışla   B3 seviyesine çıkarıyor. Moody’s burada durmuyor tabi… Hemen yeni bir not harekatıyla bu defa B3 seviyesini B1’e yükseltiyor. Moody’s’in şu Yunanistan aşkına bakın!” ifadelerini kullandı.

Moodys’in bu tavrının öncelikle “İstanbul seçimini” CHP adayı lehine etkilemek amacını taşıdığı yönündeki uzman görüşleri ağırlık kazanırken, Ekonomist Sedat Yılmaz da Moody’s’in yanlı ve çarpık bir mantıkla karar verdiğine işaret etti.

Sedat Yılmaz, Analiz’deki yazısında çarpıcı tespitlerde bulundu:

“Malûm not indirimini eleştirenler çok. Moody’s notunun diğer kredi derecelendirme kuruluşları S&P ile Fitch’in notlarının iki kademe altında kalması bile (tek başına) kuruluşun art niyetle açıktan hareketini gösteriyor. (..)

Kredi derecelendirme kuruluşuyum diye dünya arenasında dolanan mezkûr kurum, işinin gereğini yapmadığı gibi, gereken işlevleri de politika üzerinden şekillendirmeye çalışıyor ve 23 Haziran’daki kritik İstanbul seçimleri öncesi piyasaları ve akılları karıştırmaya yönelik kritik not kararlarıyla ortamı germeye çalışıyor.”

Batırmadıkları ülke kalmazdı!

Yılmaz, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Allah’tan malûm kuruluşların denetleme görevleri yok. Bir de ülkeleri notlarına göre denetim altına alsalar, istedikleri şirketleri batırıp istediklerini çıkardıkları gibi batırmadık ülke, hak etmediği halde baş tacı yapılmayan devlet kalmaz. İşte bu kredi derecelendirme kuruluşlarının baş tacı ettikleri ülkelerin başında da Yunanistan geliyor. “

Moody’s’in Yunanistan aşkı

Sedat Yılmaz, Türkiye’yi haksız kararlarla vurmaya çalışan Moody’s’in Yunanistan Aşkı’na da şu ifadelerle işaret etti:

“Hemen şöyle geçen aylara bir bakalım…  Yaklaşık bir yıl önce… Aylardan Şubat… Moody’s, sadece Avrupa Birliği’ne 315 milyar euro, IMF’ye 9,4 milyar euro borcu olan ve GSYH’si 200 milyar dolar ı aşamayan Yunanistan’ın kredi notunu ne olduysa Caa2’den 2 kademe artış yapıyor ve B3 seviyesine çıkarıyor. Moody’s burada durmuyor tabi… Hemen yeni bir not harekatıyla bu defa B3 seviyesini B1’e yükseltiyor. Yani şu anda Türkiye’ye verdiği B1 notunu bu yılın başlarında Yunanistan’a veriyor. Moody’s’in şu Yunanistan aşkına bakın!”

Niçin böyle yapıyor?

“Moody’s denen bu kuruluş bize negatif yaklaşım sergilerken Yunanistan’a niçin pozitif yaklaşıyor? Yunanistan ile ne tür bağları ve bağlantıları var? Moody’s’in efendileri, antik çağın yönetim şeklini günümüzde parlatmak ve malum yönetimle diğer ülkeleri sömürü altına almak için mi gayret gösteriyor? Ya da NATO’nun güneydoğu kanadına Moody’s dokunuşları mı yapılıyor?”

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:43
  1. İstanbul
  2. Moody
  3. Sedat Yılmaz
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Yunanistan
  6. Moody kredi notu

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  • OmerOmer59 dk önce
    Erbakan yol arkdaslar akp parti kurlncaniye kacdlar sefki yilmaz hocamiz soyldi soz unutmdik 28 subata kacdi demsdi simdi arkdaslar oldular masllah hepsde yazik mevat icun erbakan hocayi kulmam ben saadet deylim

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