Yunan analistten olay sözler: Erdoğan pastanın üstüne kirazı koydu

ANT News isimli kanalda canlı yayına bağlanan Yunan analist Savvas Kalendiridis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya hamlesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Program sunucusunun, "Sayın Erdoğan Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Batı'dan uzak ve Batı'ya karşı yeni bir imaj ortaya çıkarmaya çalışıyor gibi. Yani artık Kemalist ve laik olmayan bir devlet imajı. Onun yerine Ayasofya'yı örnek göstermem gerekirse bir İslam ve aynı zamanda fanatik bir İslam devleti imajı yaratmış durumda." iddiası sonrası değerlendirmelerine başlayan Kalendiridis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesinin sadece Yunanistan ve Ortodoks dünyasını kışkırtmayı hedeflemediğini ileri sürdü.

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ikincil bir konu olduğunu belirten Kalendiridis, bunun aynı zamanda kaçınılmaz bir sonuç olduğunu söyledi.

"Mustafa Kemal, Batı'nın piyonuydu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve "siyasal İslam"ın gizli bir gündemi olduğunu ileri süren Savvas Kalendiridis, siyasal İslam'ın liderinin de Başkan Erdoğan olduğunu iddia ederek, "Bu gizli gündeme ve gizli ideolojiye göre, Mustafa Kemal Batı'nın bir piyonuydu. Lozan Antlaşmasını imzaladı ve Misak-ı Milli'nin sınırlarını dikkate almadı. Türkiye snırları dışında kalan arazileri yani; Kerkük, Musul, Halep, Kıbrıs, Ege Adaları, Batı Trakya. Türk sultanının İslam dünyasının lideri olduğu halifeliği de ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kalendiridis, Mustafa Kemal'in Osmanlı'nın kutsal metinlerini kaldırdığını ve o zamana kadar cami olan Ayasofya'yı kapatıp müzeye çevirdiğini belirtti.

"Erdoğan pastanın üzerine kirazı koydu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an metodik olarak ve gizli gündemini göstermeden Türk Silahlı Kuvvetleri ile Musul ve Kerkük'e çok yakın bir pozisyonda olduğunu belirten Kalendiridis, Erdoğan'ın yine Halep'e çok yakın olduğunu ve Kıbrıs'ı araştırma gemileri ve fırkateynlerle kuşattığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege için 'mavi vatan doktrinini' desteklediğini belirten Kalendiridis, "Ve şu an Ayasofya'yı tekrar cami yaparak pastanın üzerine kirazı koydu. Erdoğan'ın temel siyasi rakibi Kılıçdaroğlu veya muhalefetin geri kalan liderleri değil." dedi.