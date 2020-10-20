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Gündem Yunan amiralden ezber bozan Türkiye çıkışı: Bunu istemek saflıktır
Gündem

Yunan amiralden ezber bozan Türkiye çıkışı: Bunu istemek saflıktır

Emekli Yunan amiral Antonis Antoniadis, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin herhangi bir ihlalde bulunmadığını söyleyerek Yunanistan'ın akıldışı tezlerini çürüttü. Yunan amiral ayrıca ülkesinin Almanya, İtalya ve İspanya gibi Türkiye ile arası iyi olan ülkelerden Ankara'ya yaptırım uygulamasını istemesini "saflık" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:52:00 -
Yunan amiralden ezber bozan Türkiye çıkışı: Bunu istemek saflıktır

Atina yönetiminin Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili temelsiz iddiaları Yunanistan'da bile haksız bulunuyor.

Yunan Open TV kanalına konuşan, Yunanistan'ın eski deniz kuvvetleri komutanlarından emekli amiral Andonis Andoniadis, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz'deki hamlesinin önemine dikkat çekti.

Emekli Yunan amiral Antonis Antoniadis, "Türkiye’nin Oruç Reis’i bölgeye göndermesi zekice ve önemli bir adım" dedi.

"Kıta sahanlığı ihlal edilemez"

Yunan amiral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesinin çıkarına olduğuna inandığı şeyleri yaptığını söyledi. Böylece iki ülke arasında deniz yetki alanları belirleneceği zaman Türkiye’nin "O noktada çalışma yaptım" diyebilme hakkını elde ettiğini vurguladı.

Yunan amiral, Atina’nın Doğu Akdeniz’deki siyasetini, özellikle Oruç Reis konusundaki tutumunu eleştirdi. Türkiye’nin çalışmalarını Yunan karasularında yapmadığına dikkat çekti. Yunan kıta sahanlığının belirlenmiş olmadığını, dolayısıyla ihlal de edilemeyeceğinin altını çizdi.

"Ankara'ya yaptırım istemek saflık"

Andoniadis, "Yunanistan, Oruç Reis araştırma gemisinin ne yaptığı ile ilgilenmemeli ve bununla uğraşmamalı" dedi. Yunan amiral, ülkesinin bir savaş atmosferi yarattığını söyledi.

Andoniadis, koronavirüs salgını ve ekonomik kriz içindeyken Atina yönetiminin silahlanma isteğinde olmasına da tepki gösterdi. Yunan amiral; Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkeleri kastederek, Atina'nın Türkiye ile ilişkileri iyi olan ülkelerden Ankara'ya yaptırım istemesini de "saflık" olarak niteledi. 

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