Yunan amiralden çarpıcı itiraf: Türkler bu konuda usta bir millet

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Bir televizyon programına konuk olan emekli Yunan Amiral Antonis Antoniadis, Türklerin diplomaside "usta bir millet" olduğunu itiraf etti.

"Biz eskiden Kuzey Afrika'nın Avrupa ile ara halkasıydık. Her durumda yararlı bir rol oynayan aracı rolüne sahiptik. Ancak bir noktadan sonra tamamen Avrupalılaştık. Sadece Avrupa Birliği'ni umursadık ve diğerleriyle ilişkimizi kestik" diyen Antoniadis, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın telefonu sürekli çalıyor ve üst düzeyde konuşmayı kesmiyorken biz sadece olup bitenleri izliyoruz. Sadece bu değil Erdoğan Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadı ve hava sahasını kapatmadı. Bunun yanında Rus mevzilerini bombalayan Bayraktarları Ukrayna'ya satıyor. Türkler diplomaside çok usta bir millet. Biz ise diplomasiyi pek bilmiyoruz."