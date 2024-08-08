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Dünya Yunan Adalarını tercih edenler kahrolacak!
Dünya

Yunan Adalarını tercih edenler kahrolacak!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 22:22:00 -
Yunan Adalarını tercih edenler kahrolacak!

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayının ilk haftasında virüs nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı haftada 22 vakanın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, en çok vakanın Tesalya bölgesinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu iki kişiyle birlikte 2024 yılında virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil virüsü, flavivirüs ailesine ait olup genellikle sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. İlk olarak 1937'de Uganda'da tespit edilen virüs, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara geçer.
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Çoğu kişi enfeksiyonu hafif semptomlarla atlatırken, bazı vakalarda ciddi nörolojik sorunlara yol açabilir. Virüsten korunmanın en etkili yolu sivrisinek ısırıklarından kaçınmak ve üreme alanlarını azaltmaktır. Virüsün spesifik bir tedavisi yoktur; tedavi genellikle semptomları hafifletmeye yöneliktir.

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