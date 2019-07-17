Yumuşacık kıvamıyla çikolatalı köpük köpük mus

Her kaşıkta yeni bir çikolata tadını keşfetmeye hazır olun. Yumuşacık kıvamı, bol köpüksü dokusu ve bol çikolata tadıyla, deneyenlerin vazgeçemediği bir tatlı...

Malzemeler

240 gram çikolata

1/3 su bardağı tam yağlı süt

3 çorba kaşığı şeker

bir tutam tuz

2 yumurta sarısı

4 yumurta beyazı

200 ml soğuk krema

Çikolatayı bir kenarda benmari usulü eritin.

Yumurta sarılarını karıştırma kabında çırpın.

Sos tenceresinde süt ve şekeri eriyinceye kadar karıştırın ve kaynama noktasına gelince ocaktan alın.

Yumurtalara, sürekli karıştırarak sütü ilave edin. Elde ettiğini karışımı çikolatayla birleştirin.

Yumurta aklarını cam bir kaba alın. Benmari usulü bir şekilde tencereye oturtun ve çırpın. Pişmeden ocaktan alıp, tuz ekleyip tel çırpıcı ile çırpın.

Kremayı kendi halinde mikserle kıvama getirerek, çikolatalı karışıma ekleyin.

Üzerine yumurta aklarını ekleyip söndürmeden karıştırmaya devam edin.

Homojen bir karışım elde ettiğinizde, kaplarınıza alarak dondurucuda 2-3 saat kadar dinlendirin.

Şimdiden afiyet olsun...