Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin! Resmen sıfırlıyor

Yumurta en değerli protein kaynakları arasında yer alıyor. Uzmanlar yumurta tüketiminin sağlık için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyor. Özellikle Ramazan ayında oruç tutan kişilerin sahurda yumurta yemesi öneriliyor. Ancak yumurtanın yanlış tüketimi faydalarından yararlanmamızı engelleyebiliyor. İşte yenilmemesi gereken yumurta pişimi...Yumurta yüksek protein ve demir içeriğiyle her yaştan insanın tüketmesi gereken sağlıklı besinlerden. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Ramazan ayında yumurtayı sofranızdan ayırmamanız gerektiğini bu süper besinin uzun süre tok tuttuğunu paylaşıyor. Birçok uzmana göre uzun yaşamın sırrı olarak bilinen yumurtanın doğru pişirilmesi büyük önem taşıyor.