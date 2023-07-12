  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan Kanada'dan flaş karar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öyle bir şey söyledi ki sosyal medya ayağa kalktı. “Keşke Şeriatı övecek…”

Meksika ülkesinde binlerce kişi isyan etti, sokağa çıktı: Gündeme bomba gibi düştü! Sert tepki gösterdiler

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde uzmanlar bunu öngörüyor! Duyurusu yapıldı: Son gelişmeler nasıl seyredecek?

Moruğun tansiyonu fırlayacak! Para kaynağına çöküldü

Motorine büyük zam geldi: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Akaryakıtta işte güncel fiyatlar

Yasaklı silah polemiği büyüyor! Rusya: ABD Ukrayna'ya misket bombası verirse bizde kullanırız

Otomobil alacaklar dikkat! Şeytanın bile aklına gelmeyecek araç vurgunu

Pençe Kilit operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi

Yunanistan Türkiye konusunda o ülkeye isyan etti: Hayallerimiz yıkıldı, en azından bunu yapmalıyız
Gıda Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin! Resmen sıfırlıyor
Gıda

Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin! Resmen sıfırlıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-12 14:12:00 -
Yumurtayı sakın böyle pişirmeyin! Resmen sıfırlıyor

Yumurta en değerli protein kaynakları arasında yer alıyor. Uzmanlar yumurta tüketiminin sağlık için ne kadar önemli olduğunu her fırsatta belirtiyor. Özellikle Ramazan ayında oruç tutan kişilerin sahurda yumurta yemesi öneriliyor. Ancak yumurtanın yanlış tüketimi faydalarından yararlanmamızı engelleyebiliyor. İşte yenilmemesi gereken yumurta pişimi...Yumurta yüksek protein ve demir içeriğiyle her yaştan insanın tüketmesi gereken sağlıklı besinlerden. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle Ramazan ayında yumurtayı sofranızdan ayırmamanız gerektiğini bu süper besinin uzun süre tok tuttuğunu paylaşıyor. Birçok uzmana göre uzun yaşamın sırrı olarak bilinen yumurtanın doğru pişirilmesi büyük önem taşıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/yumurtayi-sakin-boyle-pisirmeyin-icindeki-protein-ve-demiri-resmen-sifirliyor-56703

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Başbakanı ile koltuğundan kalkmadan tokalaştı, sosyal medya yıkıldı
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Başbakanı ile koltuğundan kalkmadan tokalaştı, sosyal medya yıkıldı

NATO zirvesinin yapıldığı Vinus’ta tarihi bir gün yaşandı ve ilklere imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayes..
Türkiye için sıcak hava uyarısı! Türkiye’ye yönelik gündeme oturan, çok çarpıcı flaş iddia: İklim değişiyor! Milyonları ilgilendiriyor
Yaşam

Türkiye için sıcak hava uyarısı! Türkiye’ye yönelik gündeme oturan, çok çarpıcı flaş iddia: İklim değişiyor! Milyonları ilgilendiriyor

Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Milyonları ilgilendiriyor: İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ..
Motorine büyük zam geldi: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Akaryakıtta işte güncel fiyatlar
Ekonomi

Motorine büyük zam geldi: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti! Akaryakıtta işte güncel fiyatlar

Motorine 1 lira 7 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar sert çıkış yaptı! 8 ay sonra..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23