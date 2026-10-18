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Karadeniz Çıldırdı! Dalgaların boyu 14 metreye ulaştı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karadeniz Çıldırdı! Dalgaların boyu 14 metreye ulaştı

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle kayalara çarpan dalgaların boyu 14 metreye ulaştı.

#1
Foto - Karadeniz Çıldırdı! Dalgaların boyu 14 metreye ulaştı

Amasra ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Denizde zaman zaman boyu 7 metreyi aşan dalgalar oluşurken, kayalıklara çarpan dalgaların boyu 14 metreye ulaştı.

#2
Foto - Karadeniz Çıldırdı! Dalgaların boyu 14 metreye ulaştı

Dalgalar nedeniyle polis sahil kenarına emniyet şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Dalgalar Küçük Liman'daki otopark alanını da suyla doldurdu.

#3
Foto - Karadeniz Çıldırdı! Dalgaların boyu 14 metreye ulaştı

Fırtınada devrilme ihtimali olan ağaçlar nedeniyle ekipler, ağaç yakınlarına araç park edilmemesi konusunda sürücüleri ikaz etti.

#4
Foto - Karadeniz Çıldırdı! Dalgaların boyu 14 metreye ulaştı

Dev dalgalar nedeniyle Karadeniz'deki balıkçı tekneleri de Amasra Limanı'na sığınmak zorunda kaldı.

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