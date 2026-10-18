Karadeniz Çıldırdı! Dalgaların boyu 14 metreye ulaştı
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle kayalara çarpan dalgaların boyu 14 metreye ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle kayalara çarpan dalgaların boyu 14 metreye ulaştı.
Amasra ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Denizde zaman zaman boyu 7 metreyi aşan dalgalar oluşurken, kayalıklara çarpan dalgaların boyu 14 metreye ulaştı.
Dalgalar nedeniyle polis sahil kenarına emniyet şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Dalgalar Küçük Liman'daki otopark alanını da suyla doldurdu.
Fırtınada devrilme ihtimali olan ağaçlar nedeniyle ekipler, ağaç yakınlarına araç park edilmemesi konusunda sürücüleri ikaz etti.
Dev dalgalar nedeniyle Karadeniz'deki balıkçı tekneleri de Amasra Limanı'na sığınmak zorunda kaldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23