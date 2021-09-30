Yumurtayı nasıl seversiniz?

Toplumumuz için vazgeçilmez bir öğün ve arkadaşlığın, dostluğun pekiştirildiği kahvaltılarımız vardır. Bu kahvaltılarda; peynirden zeytine, kızartmalardan reçele, kavurmadan salama kadar birçok ürünü masaya koyarız ve farklı sunumlarla soframızı şenlendirebiliriz.. Elbette kahvaltının vazgeçilmez ürünü ise kuşkusuz yumurtadır…

Yumurta’nın içindeki yüksek protein oranı besin gıdasında kendisini en öne çıkan ürün olmasını sağlamıştır. 100 g protein 155 kaloridir. 1 orta boy yumurta içerisinde 186 mg kolesterol içerir. Yumurtanın içindeki kolesterolün kan HDL düzeyini arttırdığı görülmüştür Tabi ki; yumurtanın da sunum tarzında birçok çeşidi vardır..

Kimimiz rafadan, kimimiz az haşlayıp, kimimiz orta haşlayıp, kimimiz çok haşlayıp sunumumuzu yaparız.

Hepimizin uyguladığı yöntemler arasında omlet tarzı da en çok tercih edilen çeşitlerden biridir.

Bizler ise sizler için 5 farklı yöntemle yumurtayı nasıl pişirebilirsiniz onu sizler için derledik



1- POŞE YUMURTA: Poşe yumurta demek beyazı pişmiş olan yumurtanın sarısının cıvık kalması demektir. Kahvaltılarınızda hoş bir sunum elde edebilir afiyetle tüketebilirsiniz. Akını dağılmamasına özen göstermelisiniz. Ayrıca yağsız pişirme yöntemi olduğu için düşük kalorili protein almak için güzel bir alternatif olabilir.



2- ÇIRPILMIŞ YUMURTA: Bu yumurta pişirme yöntemi hem kolay hem de çok lezzetli yumurtalar pişirmenize yardımcı olacak bir yöntem. Öncelikle istediğiniz kadar yumurtayı bir kaba kırın ve hafifçe, sarısı ve beyazını karıştırarak çırpın. Daha lezzetli bir tarif elde etmek isterseniz süt veya krema karıştırabilirsiniz. Daha sonra bu yumurtayı tereyağı erittiğiniz tavanın tam ortasına dökün. Tavanın kenarlarından ortasına doğru yumurtayı karıştırın. Bir spatula yardımıyla pişen yumurtaları ortada biriktirin.



3- KIZARMIŞ YUMURTA: Yumurtayı daha da lezzetli hale getirmek için kızartmayı uygulayabilirsiniz. Yumurtaları haşladıktan sonra galeta ununa bulayarak kızartın, isterseniz yoğurtla isterseniz sade olarak tüketin.



4- OMLET: Omlet yapmak için yumurtanızın sarısıyla beyazının birlikte pürüzsüz ve tek renk olana kadar çırpın. Daha sonra tereyağı döktüğünüz tavada ince bir tabaka haline krep pişirir gibi pişirin. İsterseniz kaşar peyniriyle isterseniz baharatla servis edin.



5- SAHANDA YUMURTA: Sahanda yumurta pişirmek için tavanıza bir miktar yağ dökün ve yumurtalarınızı tavanın içine kırdıktan sonra karıştırmadan ve sarısını bozmadan pişirin. Tavanın kenarından spatula yardımıyla kaldırıp altının pişmesini kontrol edin ve kızarma başladığında dikkatlice tavadan alın..



Unutmayın bu yöntemlerden hangisini uygularsanız uygulayın, yumurtanın lezzetine varacağınızı şimdiden garanti ediyoruz. Afiyet olsun